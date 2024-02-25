الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

قطر تعتزم تطوير مشروع للغاز المسال

سعد الكعبي
سعد الكعبي

أعلنت  قطر عن توسعة جديدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقته إلى 142 مليون طن سنويًا.

قال سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشئون الطاقة، في مؤتمر صحفي بالدوحة إن التوسعة الجديدة ستضيف 16 مليون طن أخرى سنويًا إلى خطط التوسع الحالية.

وأضاف أن قرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال مدفوع الآن بأسباب فنية فقط.

وأوضح الكعبي: من الصعب تقدير تكلفة التوسعة الجديدة في حقل الشمال الآن والإنتاج سيتكلف "مليارات".

وشدد على أن أوروبا ستظل بحاجة للغاز ضمن مزيج الطاقة "لفترة طويلة جدًا". 

وتوقع الكعبي أن يكون هناك شح بالغاز في السوق حتى مع هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن احتياجات أوروبا من الغاز لم تبلغ ذروتها بعد.

ولفت وزير دولة قطر لشئون الطاقة إلى أن قطر للطاقة قد تحتاج لتقديم طلبيات إضافية لناقلات من أجل شحن الأحجام الجديدة من الغاز الطبيعي المسال.

وتابع: من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة، مضيفًا أن الشركة ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية وستزيد الإنتاج أكثر إذا كانت هناك حاجة.

وأكد وزير دولة قطر لشئون الطاقة أكبر نمو لسوق الغاز وهو مدفوع بزيادة عدد السكان بالمنطقة.

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حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز في العالم

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز في العالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج عام 1989.

مدينة راس لفان الصناعية

والأسبوع الماضي، وضعت قطر حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية.

ويعتبر المشروع واحدًا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويًا بحلول الربع الأخير من 2026.

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