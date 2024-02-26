الإثنين 26 فبراير 2024
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عالم

كاتب صيني لـ الدستور: بكين لا تعزز حضورها في البحر الأحمر ولكن تحمي سفنها

الكاتب الصيني نادر
الكاتب الصيني نادر رونغ هوان

قال الكاتب الصيني نادر رونغ هوان، إن إعلان الصين إرسال  أسطول إلى البحر الأحمر في هذا الوقت مجرد عملية روتينية لأن الصين منذ أكثر من 15 عاما  بدأت في إرسال  القوات الي هذا المنطقة وخليج عدن لحماية السفن التجارية الصينة والسفن التجارية  لدول أخري من القراصنة وغيرها من المخاطر وضمان أمن الملاحة الدولية بالتناوب مع الدول الأخرى.

وقررت الصين إرسال أسطول بحري إلى المنطقة، مع تصاعد هجمات جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو المتجهة إليها بجانب التصعيد ضد السفن البريطانية والأمريكية عقب توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عسكرية على مراكز الجماعة في اليمن ما أسفر عن مقتل العديد من عناصرها وتدمير جزء واسع من قدراتها العسكرية.

وأوضح نادر رونغ هوان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصين أرسلت دفعة من القوات البحرية إلى البحر الأحمر ضمن عملية روتينية جاءت في وقتها للتناوب ولتنفيذ مهمة حماية الملاحة البحرية الدولية. 

وأوضح الكاتب الصيني أن من أبرز القطع العسكرية التي أرسلتها الصين إلى البحر الأحمر منذ أيام مدمرة بحرية، وكذلك فرقاطة وسفينة إمداد شاملة بجانب العديد من أفراد القوات البحرية الصينية سيشاركون في هذه العملية. 

وتابع “الصين لا تقوم بتعزيز حضورها في البحر الأحمر بل هو نفس حجم القوات البحرية الصينة الموجودة منذ فترة مثل الدفعات الأخري التي كان يتم إرسالها في السنوات السابقة في هذا المنطقة لحماية البحرية الدولية وكذلك حماية السفن التجارية من هجوم من قبل القراصنة وغيرها من التهديدات”. 

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وأضاف نادر رونغ هوان، لا أرى أن هناك فرق هذا المرة ومرات أخرى لان سفن الدفعات الأخرى من القوات البحرية في الوقت السابق كانت دائما تقوم بالتنسيق ولا تستهدف أي دولة وسبق ودعت الصين مررا الأطراف المختلفة إلى ضبط النفس  من أجل تجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر".

وقال الكاتب الصيني إن بكين ترى أن الحل لإنهاء العنف الجاري في الشرق الأوسط نتيجة  توسع دائرة الحرب في غزة يتطلب وقف فوري لإطلاق  النار في  قطاع غزة فقد بذلت الصين بالفعل جهودا كبيرة ودعم التحركات الدولية من أجل تنفيذ القرارات الأممية ومجلس الأمن الدولي بهدف وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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