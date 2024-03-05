الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجزائر وبريطانيا تؤكدان مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أكدت الجزائر وبريطانيا ضرورة مواصلة الجهود؛ لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والتكفل بالوضع الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية- في بيان، أمس الإثنين- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح البيان أن الجانبين ثمنا مستوى الحوار والتشاور السياسي بين البلدين، لا سيما التنسيق بين بعثتيهما الدائمتين في مجلس الأمن حول الوضع في فلسطين، واستعرضا المساعي الرامية إلى انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، كخطوة عملية في مسار تجسيد حل الدولتين طبقًا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.

ومن جهته، جدد وزير الخارجية الجزائري الدعوة إلى نظيره البريطاني لزيارة الجزائر، في إطار تعميق المشاورات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين.

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