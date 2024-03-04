التربية الصحيحة.. "المتحدة" تقدم قدوة للأطفال وتبني مستقبل الوطن

عملت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إحياء التراث لبرامج الأطفال خلال شهر رمضان الكريم، وغرس القيم لدى الأطفال وتوفير مناخ مناسب وعائلى للأطفال من خلال تقديم برامج مختلفة ومتنوعة تساعد بصورة كبيرة فى دعم العادات والتقاليد، إلي جانب ذلك مواجهة التحديات التى تواجه الأسرة فى تربية الأبناء.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفير عدد من الأعمال الخاصة بالأطفال من خلال البرامج المتنوعة التي تساعد فى توصيل رسائل سامية للأطفال، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأعمال التى قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضية وما ستقدمه خلال هذا الموسم.

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج " رحلة سعيدة " تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، والطفلة كنده،وهو برنامج مميز ولاقي ترحيب كبير من قبل الأطفال، كما قدمت ايضا عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصرى وبرنامج "أطفال الحياة " تقدمه سلمى صباحى على قناة الحياة.

كما قدمت الشركة المتحدث للخدمات الإعلامية الجزء الثانى من مسلسل يحيى وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال.

وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024

مسلسل نورة

مسلسل أطفال أنيميشن "نورة" في موسم مسلسلات رمضان 2024 على من "watch it" الرقمية، والمسلسل من المقرر أيضًا أن يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية في موسم مسلسلات رمضان 2024.

أما عن قصة مسلسل "نورة" فهي تدور حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، وأثناء ذلك يساعدها والداها من خلال تشجيعها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة.

وخلال أحداث مسلسل "نورة" تقع العديد من الأحداث التشويقية البسيطة التي توضح كيفية مساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.

سر المسجد

من المقرر أن يعرض كذلك مسلسل الأطفال الأنيميشن "سر المسجد" وذلك في موسم مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it" الرقمية.

ومسلسل "سر المسجد" ينتمي إلى المسلسلات الدينية الموجهة للأطفال وهو مسلسل رسوم متحركة، يظهر تعاليم الدين السمحة والتربية الدينية السليمة للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد، كذلك يقدم المسلسل حلولًا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال مثل السرقة والتنمر وغيرها من المشكلات.

ومن جهته نشر حساب "واتش إت" على انستجرام، برومو المسلسل، وكتب عليه تعليق: "سيف معندوش اختيارات ولازم يكمل المغامرة لآخرها.. انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد"، كما كشفت المنصة عن أسماء الشخصيات التي ستظهر في المسلسل، ومنها: " ياسين، سيف، حبيبة، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها".

نور والكوكب السعيد

كذلك من المقرر أن يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الأطفال الأنيميشن "نور والكوكب السعيد" وذلك على منصة "watch it" الرقمية.

ومسلسل "نور والكوكب السعيد" من بطولة الفنانة ويزو، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة نور قدري، الفنانة شيماء شعلان، الفنانة شكران حسين، الفنان حسين القناوي، الفنانة فيروز طارق.

ومن جهتها كانت قد علقت منصة "watch it" على برومو مسلسل "نور والكوكب السعيد" على إنستجرام قائلة: "4 أبطال في مواجهة خطر كبير بيهدد كوكبنا، انتظروا مسلسل نور والكوكب السعيد".

ومسلسل "نور والكوكب السعيد" من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطي، أشعار عبدالمنعم حسين، إخراج محمد ضاحي وشريف حسين، والتتر غناء وألحان مصطفى قمر، وكلمات محيي حوار، والأغاني في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشي، غناء كورال أطفال، إخراج إذاعي: خالد عبده.