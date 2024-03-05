قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دى إم سى (صور)

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي إم سي من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها مؤخرًا، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وعرض مسلسلات رمضان 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت قناة DMC عن مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها على شاشتها، ويستعرض "الدستور" قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي إم سي،بالتزامن مع ارتفاع البحث عنها على مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

ويجسد الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

ومسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

وينتمي مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 لفئة الـ 30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسل عتبات البهجة (15 حلقة)

عتبات البهجة

ويناقش مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

عدد الحلقات (15 حلقة)

بطولة: يحيى الفخراني- جومانا مراد- صلاح عبد الله- عنبة- خالد شباط- صفاء الطوخي- سما إبراهيم- هشام إسماعيل

تأليف: مدحت العدل

إخراج: مجدي أبو عميرة

إنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

مسلسل بابا جه (15 حلقة)

مسلسل بابا جه

ويعد مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسل فراولة (15 حلقة)

مسلسل فراولة

ويعتبر مسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسل بدون سابق إنذار (15 حلقة)

بدون سابق إنذار

يجسد الفنان آسر ياسين، دور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

مسلسل “بدون سابق إنذار” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue.

مسلسل صدفة يعرض بالتزامن مع قناتى CBC والحياة

مسلسل صدفة

ويناقش مسلسل صدفة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 مشاكل الطلاب مع المدرسين داخل المدارس، وطوال المسلسل تحاول صدفة أن تكون صديقة الطلاب من بينهم طالب يدعي "نبيل" توفي والده في سن صغير لتحل "صدفة" محل والده ضمن أحداث المسلسل، ويكون هو أقرب الطلاب لها.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد وهشام منصور، من إنتاج شركة فينتدج وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.