مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

حرص العديد من المواطنين على متابعة كواليس مسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم، والذي من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



في هذا التقرير نستعرض لكم أحداث ومواعيد وأبطال مسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم

موعد عرض مسلسل فراولة

بعتبر مسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قنوات عرض فراولة

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024، كما روجت منصة "Watch it" الرقمية لمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمة، وعلقت: "فراولة انتظرونا في شهر رمضان".

ومسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعتمد نهج الـ15 حلقة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل فراولة

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

كما تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل فراولة

يتكون فريق عمل مسلسل فراولة من عدة نجوم وهم:

نيللي كريم.

شيماء سيف.

أحمد فهيم.

علا رشدي.

صدقي صخر.

حجاج عبدالعظيم.

لبنى ونس.

دنيا سامي.

محمد عبدالعظيم.

ويعد مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.

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