حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2024/3/5 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يشغل بال الكثير من المواطنين قبل التحرك من منازلهم معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة عبر جوجل، وجود حالة تقلب سيشهدها طقس اليوم، طبقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود طقس اليوم وجود أجواء دافئة نهارًا على محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية وجنوب سيناء وفي شمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للحرارة في جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

حالة الطقس اليوم في مصر

تحذير أطلقته «الأرصاد الجوية» بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وبخاصة في ساعات الليل، إذ أنه يكون من المرجح أن ستشهد أجواء باردة ليلا وإلى الساعات الأولى من الصباح الباكر في أغلب أنحاء البلاد، كما أن حذرت من تقلبات الطقس في شهر مارس، ومن الانخداع في حرارة النهار: «لا تنخدعوا».

هيئة الأرصاد الجوية، قامت بالتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء جميع الملابس الشتوية على مدار اليوم وذلك منعًا من الإصابة بنزلات البرد الحادة خلال تلك الفترة من العام: قائلًا: التزموا بعدم تخفيف الملابس بشكل كامل.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وقالت «الأرصاد الجوية»، إن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الأربعاء، ستكون شبورة مائية صباحًا في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن يكون هناك فرصًا لوجود نشاط الرياح في مناطق من جنوب سيناء على فترات.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

محافظة القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 15 والعظمى 23.

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 15 والعظمى 23.

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 21.

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14والعظمى 23.

محافظة الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 21.

مرسى مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 20.

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 والعظمى 27.

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 والعظمى 26.

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 والعظمى 19.

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 والعظمى 22.

محافظة بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 21.

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 23.

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 24.

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 23.

محافظة الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 28.

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14 والعظمى 29.

محافظة بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 11، والعظمى 24.

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 والعظمى 24.

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 10 والعظمى 24.

محافظة أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10 والعظمى 25.

محافظة سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 11 والعظمى 25.