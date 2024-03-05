أنواع الصدفية.. وأبرز طرق العلاج الفعالة

الصدفية هى أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل خلايا الجلد تنمو بشكل أسرع من المعتاد ونتيجة لذلك، يصاب الأشخاص المصابون بالصدفية ببقع وقشور ملتهبة على الجلد، تُعرف باسم اللويحات، يمكن أن تسبب هذه اللويحات حكة، أو تسبب إحساسًا بالحرقان، أو يمكن أن تسبب اللسع قد تظهر في جميع أنحاء الجسم، ولكنها أكثر شيوعًا في المرفقين والركبتين وفروة الرأس.

هناك خمسة أنواع متميزة من الصدفية: اللويحة، النقطية، المعكوسة، البثرية، والحمرية، ويمكن أن تختلف الأعراض والعلاج تبعًا لنوع الصدفية التي تعاني منها.

مجموعة من أبرز العلاجات للصدفية

العلاجات الموضعية

العلاجات الموضعية، أو المراهم التي يمكنك تطبيقها مباشرة على بشرتك، هي عادة الخط الأول من علاج الصدفية، قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية المنشطات الموضعية، مثل الكريمات المضادة للالتهابات يمكنك أيضًا العثور على علاجات موضعية، مثل الشامبو والمستحضرات الطبية المتاحة دون وصفة طبية.

بعض العلاجات الموضعية يمكن أن تهيج بشرتك، إذا كنت تجرب منتجًا جديدًا، فحاول تطبيق المنتج على قطعة صغيرة من بشرتك أولًا لمعرفة ما إذا كان لديك رد فعل تجاه العلاج، إذا لم تكن متأكدًا من المنتجات التي ستشتريها، فقد تجد أنه من المفيد استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو طبيب الأمراض الجلدية (طبيب متخصص في الجلد) للحصول على اقتراحات.

العلاج بالضوء

يستخدم العلاج بالضوء، الذي يشار إليه عادة باسم العلاج بالضوء، الأشعة فوق البنفسجية لتسليط الضوء على الجلد. يمكن أن تساعد الأشعة على إبطاء نمو خلايا الجلد، مما قد يقلل الألم وظهور الالتهاب.

وجدت إحدى الدراسات في مجلة الأمراض الجلدية والعلاج أن أولئك الذين شاركوا في 20 إلى 36 جلسة علاج بالضوء حصلوا على أفضل النتائج وشهدوا انخفاضًا في الالتهاب والحكة. بشكل عام، من الآمن استخدام العلاج بالضوء مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

في معظم الحالات، سيساعدك مقدم الرعاية الصحية في إدارة العلاج في مكتبه أو عيادته. ومع ذلك، قد يقوم بعض الأشخاص المصابين بالصدفية بشراء آلة العلاج بالضوء لاستخدامها في المنزل.

يعتبر العلاج بالضوء علاجًا آمنًا بعد جلسة العلاج بالضوء، من الطبيعي أن تلاحظ احمرارًا على بشرتك. قد تشمل الآثار الجانبية المؤقتة للعلاج بالضوء ما يلي:

لاذع أو حرقان

البقع الداكنة، وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة

حكة

ظهور بثور وحروق في حالات نادرة

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية طويلة المدى لاستخدام العلاج بالضوء ما يلي:

النمش

بقع العمر أو التجاعيد أو الجلد المترهل

زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد