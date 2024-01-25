كيف تختارى أفضل المنتجات لبشرتك؟.. هذا دليلك الشامل

معرفة نوع بشرتك يمكن أن يساعدك على تصميم نظام خاص للعناية بالبشرة يناسبك، ويساعدك على الحصول على بشرة صحية، بغض النظر عن نوع بشرتك سواء كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة حساسة أو بشرة مختلطة، فمن الضروري اختيار المنتجات التي تحل مشكلات بشرتك على وجه التحديد.

وفي مقابلة مع “HT Lifestyle”، قالت الدكتورة ميكايلا أرينز كوريل، رئيس القسم الطبي التجميلي في شركة سيباميد: “سواء كانت البشرة الدهنية هي التي تحتاج إلى تدابير للتحكم في الزيت، أو البشرة الجافة التي تحتاج إلى ترطيب عميق، أو البشرة المختلطة التي تحتاج إلى ترطيب بطرق متوازنة أو البشرة الحساسة التي تحتاج إلى رعاية دقيقة، أكد أطباء الجلدية على مستوى العالم على أهمية توازن درجة الحموضة بمقدار 5.5 لضمان بشرة صحية متوهجة، لذلك يجب التحدث مع أخصائي العناية بالبشرة لانه يمكن أن يزودك أيضًا بمعلومات مهمة حول ما تحتاجه بشرتك على وجه التحديد، وتذكري أن سر الحصول على بشرة تشع بالصحة والجمال هو في النهاية اختيار المنتجات ذات الفائدة والتميز".

وأوضحت أن اختيار منتجات العناية بالبشرة المناسبة والمصممة خصيصًا لنوع بشرتك الفريد، هو حجر الزاوية لبشرة صحية ومشرقة، ففي رحلة فهم بشرتنا، من المهم أن نلاحظ أن العناية بالبشرة لا تتعلق فقط بالمظهر الجيد، يتعلق الأمر بالشعور بالرضا عن بشرتك.

وكشفت عن دليل شامل يساعدك على اتخاذ أفضل الخيارات لبشرتك:

اعرفي نوع بشرتك:

إن معرفة ما إذا كانت بشرتك دهنية أم جافة أم مختلطة أم حساسة أم عادية هي تلك الخطوة الأولى المهمة جدا لأنها سوف توجه اختياراتنا للمنتج الخاص بنا.



الوعي بالمكونات:

يجب أن تقرأي ملصقات المنتجات وتثقفي نفسك حول المكونات، للبحث عن الخيارات الطبيعية والنباتية والنباتية اللطيفة والفعالة.

تخصيص روتينك:

روتين واحد لا يناسب الجميع في مجال العناية بالبشرة؛ لذا عليكي تخصيص روتينك اليومي باستخدام المنظفات والأمصال والمرطبات التي تلبي احتياجات بشرتك الفريدة عن طريق نوع بشرتك.

الانتظام في استخدام منتجات العناية بالبشرة هو المفتاح:

الاستخدام المنتظم للمنتجات التي اخترتيها أمر حيوي، امنح الوقت للمنتجات لتعمل بسحرها ولا تقومي بالتبديل بشكل متكرر.

استخدام واقي الشمس ضروري جدا حتى في الشتاء:

بغض النظر عن نوع بشرتك، استخدمي دائمًا واقي الشمس، إنه أفضل دفاع لك ضد الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد.

طلب المشورة الطبية:

إذا لم تكوني متأكدة من نوع بشرتك أو مخاوفك المحددة، يمكنكي استشارة طبيب الأمراض الجلدية، ويمكنهم تقديم خدمات وإعطاء نصائح كثيرة تتعلق بصحة البشرة.

الترطيب ضروري:

لابد من الترطبي من الداخل إلى الخارج عن طريق شرب الكثير من الماء، حيث تبدو البشرة المرطبة جيدًا وتشعر بتحسن.

حياة هادئة:

يجب التقليل من التوتر، والحصول على نوم كافي والحفاظ على نظام غذائي متوازن، تؤثر عوامل نمط الحياة هذه بشكل كبير على صحة بشرتك.