أضرار تناول السكر على صحة البشرة

مشاكل الجلد لا تنتج فقط عن الحساسية أو الطقس أو الأمراض، بل تؤثر التغذية إلى حد كبير على بشرتك وبالتالي على مظهرك، وكلما أكلت بشكل أفضل، كلما كان مظهرك أفضل وتحتاج إلى قدر أقل من الماكياج لإخفاء عيوبك.

وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات يمكن أن يصنع العجائب لبشرتك ويجعلها لامعة، وأن تناول الأطعمة السكرية بشكل مفرط يمكن أن يفعل العكس.

وفقًا لـ"hindustantimes" فإنَّ الإفراط في تناول الأطعمة المحملة بالسكر يمكن أن يسبب الالتهاب وقد يعاني الشخص من المزيد من حب الشباب والبثور والجلد التالف، كما يمكن أن تؤدي حبك للحلويات أيضًا إلى زيادة التجاعيد بسرعة وتؤدي إلى ترهل الجلد.

وينصح باستهلاك الخضروات الطازجة والفواكه وماء جوز الهند والأسماك والحمضيات والسبانخ والمكسرات والبذور والمأكولات البحرية، والتي يمكن أن يساهم كثيرًا في صحة البشرة.

يقول المتخصصون إن كل شيء حلو يمكن أن يجعل كل شيء مرًا بالنسبة لبشرتك، ويشرحون كيف يمكن للسكر الزائد أن يضر بشرتك في 3 أسباب بحسب "hindustantimes".

الالتهابات وحب الشباب

تناول كميات زائدة من السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم، والتي يمكن أن تظهر على شكل حب الشباب على الجلد. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، ما يؤدي إلى إنتاج الزهم الزائد وانسداد المسام ونمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.

يزيد من التجاعيد والترهلات

ويُمكن أن يعزز السكر عملية تسمى التسكر، حيث ترتبط جزيئات السكر بألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يجعلها أقل مرونة وأكثر عرضة للتجاعيد والتسبب في الشيخوخة المبكرة. يتم زيادة تكوين المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدم (AGEs) عن طريق زيادة الأنسولين. يمكن أن تؤدي هذه الأعمار إلى إتلاف ألياف الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد وزيادة التجاعيد والترهل.

زيادة إنتاج الزهم

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين. يمكن لمستويات الأنسولين المرتفعة أن تحفز الغدد الدهنية لإنتاج المزيد من الزهم. يمكن أن يساهم هذا الزهم الزائد في البشرة الدهنية واحتمالية انسداد المسام، مما يزيد من احتمال ظهور حب الشباب أو البشرة المتعبة والباهتة.