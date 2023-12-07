الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع دخول الشتاء.. نصائح الحفاظ على البشرة وحمايتها من الجفاف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواجه  العديد من الفتيات مشكلة فيما يخص جفاف البشرة خاصة في فصل الشتاء، لذا؛ هناك بعض النصائح من شأنها أن تفيد الفتيات في هذا التوقيت وتعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها توضحها خبيرة التجميل مريم بركات.

  • عدم استخدام أى نوع من أنواع الصابون الخاص بالبشرة، بل لابد من استخدام الغسول المناسب، حيث أن الصابون به مواد بيكتيرية يتم نقلها لوجهك بكل سهولة.
  • قبل أي ماسك لابد من إجراء اختبار حساسية وعدم استخدام اسكينول على البشرة حيث أنه يوجد نسبة كبيرة من الكحول داخله مما يسبب احمرار مما يجعل البشرة تتحول للون الغامق.
  • عدم استخدام وصفات معجون الأسنان حيث يسبب غمقان شديد للبشرة
  • عدم استخدام الشمع في إزالة شعر الوجه لتسببه في التهابات وحبوب شديدة بالوجه، كما أنه يسرع من ظهور التجاعيد بالوجه.
  • عدم استخدام كريمات التفتيح على البشرة لإحتوائها على مواد كيماوية ويمكن الحصول على نسبة تفتيح من خلال الماسكات الطبيعية.
  • هناك عدد من الماسكات الطبيعية التى يمكنها تفتيح البشرة والنضارة على سبيل المثال ماسك السكر والعسل ونص الليمونة للبشرة الدهنية، وماسك الرز المطحون والحليب والعسل للبشرة الجافة أو المختلطة، وماسك العسل والبن لكافة أنواع البشرة.
  • ومن جهة أخرى لابد أن يتم الاهتمام بالغسيل الجيد للشعر وفروة الرأس حتى لا تتراكم الدهون والزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس، وتنتقل إلى جلد الوجه والرقبة والكفين، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب، وقد يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية، مما يجعل من الضروري الحفاظ على شعر نظيف لمنع مشاكل الجلد.
نظافة الشعر الأمراض الجلدية فصل الشتاء انسداد المسام وحب الشباب تراكم الأتربة التهابات الجلد

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