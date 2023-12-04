الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف يؤثر نقص الفيتامينات على نضارة البشرة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر نقص الفيتامينات من أبرز وأهم أسباب ظهور التجاعيد وجفاف البشرة، وهو أمر قد يغفله البعض أثناء العناية بالبشرة، فيستخدمون مستحضرات التجميل دون الالتفات إلى احتمالية تاثير نقص الفيتامينات على نضارة البشرة.

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ويرصد الدستو في التقرير التالي أبرز الفيتامينات التي قد تؤثر على صحة البشرة.

فيتامين E

أحد العيوب الشائعة المرتبطة بالبشرة الباهتة والجافة هو نقص فيتامين E، وفيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حاسمًا في حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، ويساعد في الحفاظ على بشرة صحية من خلال دعم وظيفة الخلايا وسلامة حاجز الجلد.

وعندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من فيتامين E، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف والبهتان وحتى تهيج الجلد أو التهابه، وقد يؤثر هذا النقص على قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة وحماية نفسه من الضغوطات البيئية، مما يؤدي إلى بشرة باهتة وزيادة التعرض للتلف.

فيتامين D

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في وظيفة حاجز الجلد، ونمو خلايا الجلد، والحفاظ على جهاز مناعة الجلد، الذي يعمل كخط دفاع أول ضد مسببات الأمراض الضارة  ، وجدت الدراسات أن نقص فيتامين د يرتبط بأمراض جلدية مثل الأكزيما والصدفية، وكلاهما يمكن أن يسبب جفاف الجلد.

فيتامين C

يعمل فيتامين C كمضاد قوي للأكسدة ويحمي البشرة، فهو يساعد على محاربة السموم التي تتلامس مع بشرتك من الخارج أو من داخل الجسم، كما أنه مهم لإنتاج الكولاجين، وهو أمر ضروري لصحة الجلد الجيدة.

فيتامين B

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب حب الشباب والطفح الجلدي وجفاف الجلد وتشقق الشفاه والتجاعيد، كما يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس ومنتجات العناية بالبشرة، مما قد يؤدي إلى الاحمرار والتهيج، ويحتوي فيتامين ب على خصائص مضادة للالتهابات، وهي ضرورية للمساعدة في منع الأكزيما أو حب الشباب أو غيرها من أشكال تهيج الجلد.

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