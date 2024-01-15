الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

للحفاظ على البشرة والشعر.. 6 استراتيجيات لمواجهة مشكلات المياه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يمكن أن تؤثر المياه التي نشربها بشكل خطير على بشرتك وشعرك، خاصة إذا كانت محملة بالمواد الصلبة الذائبة، يمكن للمواد الصلبة الذائبة العالية (TDS) أن تزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك، مما يجعلها جافة ومصابة بالحكة وخشنة،  والأكثر من ذلك - قد يؤدي ارتفاع نسبة TDS إلى التخلص من توازن درجة الحموضة للبشرة، مما يعبث بغطائها الحمضي الواقي الذي يحمي من البكتيريا والملوثات، وبالمثل فإن الماء العسر ليس جيدًا لشعرك، مما يجعله جافًا وباهتًا وحساسًا.

وتعبث المعادن الموجودة في الماء العسر بالزيوت الطبيعية لشعرك، مما يجعله أكثر عرضة للتقصف والتلف، ويمكن لهؤلاء الجناة أيضًا أن يعطلوا حاجز الجلد لديك، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى ويجعل جسمك أكثر عرضة للأمراض المختلفة.

ووفقا لموقع health تتقلب نوعية المياه بسبب عوامل مختلفة، مثل الطقس والزراعة والصناعة، إلى جانب التغيرات في استخدام الأراضي، والتلوث من مصادر محددة ومنتشرة، والتغيرات المناخية وممارسات معالجة المياه، تتسبب مياه الأمطار في حدوث تلوث مما يجعل المياه صلبة وتغير جودتها بشكل عام.

استراتيجيات بسيطة لمواجهة مشكلات المياه

الترطيب والتغذية الأمثل: 

ضمان الترطيب والتغذية المناسبة عن طريق شرب كمية وافرة من الماء واتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات.

الشطف بالماء المعبأ في زجاجات أو المياه النقية:

 بعد الغسيل، اشطفي شعرك وبشرتك نهائيًا بالمياه المعبأة في زجاجات أو المياه النقية لإزالة البقايا المعدنية.

احصل على منقي أو منقي للمياه: 

قم بتركيب منقي أو منقي للمياه في المنزل لمنع تساقط الشعر وتلف الجلد بسبب الماء العسر.

استخدمي الشامبو المنقي ومنتجات الوجه: 

استخدمي الشامبو المنقي شهريًا لإزالة الرواسب المعدنية في شعرك. بالنسبة لبشرتك، اختاري منظفًا ومقشرًا لطيفًا ومتوازن درجة الحموضة لحماية حاجزها الطبيعي.

الترطيب العميق والترطيب: 

حارب جفاف الشعر بالترطيب العميق المنتظم. ورطبي بشرتك بالترطيب الروتيني. احمي بشرتك من العناصر القاسية، خاصة إذا تعرضت للماء العسر في الهواء الطلق، باستخدام واقي الشمس.

تقصير وقت الاستحمام: 

قلل من تعرض الجلد وفروة الرأس للماء العسر عن طريق الاستحمام لفترة أقصر، مما يقلل من الآثار الضارة المحتملة.

ومن خلال اتباع هذه العادات، يمكنك الحفاظ على خصلات فاتنة وبشرة متوهجة، حتى عند التعامل مع المواقف المائية الصعبة. أيضًا، راقب دائمًا نكهة وجودة ولون المياه التي تحتسيها

بنظام غذائي صحي و جودة المياه صحة بشرتك درجة الحموضة التغيرات المناخية

مواد متعلقة

4 فوائد ذهبية للحرنكش.. يعالج الشعر ومفيد للصحة

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين