للحفاظ على البشرة والشعر.. 6 استراتيجيات لمواجهة مشكلات المياه

يمكن أن تؤثر المياه التي نشربها بشكل خطير على بشرتك وشعرك، خاصة إذا كانت محملة بالمواد الصلبة الذائبة، يمكن للمواد الصلبة الذائبة العالية (TDS) أن تزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك، مما يجعلها جافة ومصابة بالحكة وخشنة، والأكثر من ذلك - قد يؤدي ارتفاع نسبة TDS إلى التخلص من توازن درجة الحموضة للبشرة، مما يعبث بغطائها الحمضي الواقي الذي يحمي من البكتيريا والملوثات، وبالمثل فإن الماء العسر ليس جيدًا لشعرك، مما يجعله جافًا وباهتًا وحساسًا.

وتعبث المعادن الموجودة في الماء العسر بالزيوت الطبيعية لشعرك، مما يجعله أكثر عرضة للتقصف والتلف، ويمكن لهؤلاء الجناة أيضًا أن يعطلوا حاجز الجلد لديك، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى ويجعل جسمك أكثر عرضة للأمراض المختلفة.

ووفقا لموقع health تتقلب نوعية المياه بسبب عوامل مختلفة، مثل الطقس والزراعة والصناعة، إلى جانب التغيرات في استخدام الأراضي، والتلوث من مصادر محددة ومنتشرة، والتغيرات المناخية وممارسات معالجة المياه، تتسبب مياه الأمطار في حدوث تلوث مما يجعل المياه صلبة وتغير جودتها بشكل عام.

استراتيجيات بسيطة لمواجهة مشكلات المياه

الترطيب والتغذية الأمثل:

ضمان الترطيب والتغذية المناسبة عن طريق شرب كمية وافرة من الماء واتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات.

الشطف بالماء المعبأ في زجاجات أو المياه النقية:

بعد الغسيل، اشطفي شعرك وبشرتك نهائيًا بالمياه المعبأة في زجاجات أو المياه النقية لإزالة البقايا المعدنية.

احصل على منقي أو منقي للمياه:

قم بتركيب منقي أو منقي للمياه في المنزل لمنع تساقط الشعر وتلف الجلد بسبب الماء العسر.

استخدمي الشامبو المنقي ومنتجات الوجه:

استخدمي الشامبو المنقي شهريًا لإزالة الرواسب المعدنية في شعرك. بالنسبة لبشرتك، اختاري منظفًا ومقشرًا لطيفًا ومتوازن درجة الحموضة لحماية حاجزها الطبيعي.

الترطيب العميق والترطيب:

حارب جفاف الشعر بالترطيب العميق المنتظم. ورطبي بشرتك بالترطيب الروتيني. احمي بشرتك من العناصر القاسية، خاصة إذا تعرضت للماء العسر في الهواء الطلق، باستخدام واقي الشمس.

تقصير وقت الاستحمام:

قلل من تعرض الجلد وفروة الرأس للماء العسر عن طريق الاستحمام لفترة أقصر، مما يقلل من الآثار الضارة المحتملة.

ومن خلال اتباع هذه العادات، يمكنك الحفاظ على خصلات فاتنة وبشرة متوهجة، حتى عند التعامل مع المواقف المائية الصعبة. أيضًا، راقب دائمًا نكهة وجودة ولون المياه التي تحتسيها