الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

جميع مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما.. هل يذاع الكبير أوي 8 في الميعاد نفسه من كل عام؟

برومو مسلسل الكبير
برومو مسلسل الكبير أوي

ينتظر محبي الدراما الرمضانية بشكل عام ومحبي مسلسل الكبير أوي بشكل خاص، متابعة عرض الجزء الثامن من المسلسل الكبير أوي 8 والمقرر عرضه في رمضان القادم الذي لا تفصلنا عنه سوى القليل من الأيام.

إذ أصبح مسلسل الكبير أوي وجبة رمضانية محببة اعتاد عليها المصريون كل عام، ينتظرونها في الدقائق الأولى عقب آذان المغرب مباشرة أي في وقت الإفطار تحديدًا.

وهذا العام يتساءل الكثيرون عن موعد عرض المسلسل هل سيثبت على توقيته أم لا.

موعد إذاعة مسلسل الكبير أوي

من المقرر أن يذاع مسلسل الكبير أوي هذا العام في التوقيت نفسه من كل عام، وكما اعتاد عليه الجمهور وهو عقب آذان المغرب مباشرة أي وقت الإفطار، وذلك حصريًا على قناة أون، و يعد هذا الوقت من أهم أوقات عرض العمل الرمضاني حيث يلتف الملايين حول الشاشات على مائدة الإفطار.

ومسلسل الكبير أوي استطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، واستمر ذلك النجاح على مستوى مختلف أجزاؤه.

مسلسل الكبير أوي

وكان قد ظهر النجم أحمد مكي، في برومو  الكبير أوي 8، بشخصيات ديزني الشهيرة ليقدمها بطريقة كوميدية، حيث ظهر «الكبير» بشخصية «بونوكيو»، بينما ظهر الفنان مصطفى غريب بشخصية «شلبي» بطل سلسلة أفلام «شركة المرعبين المحدودة».

وكان قد أظهر الإعلان الرسمي للجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” "الكبير اوي٨"  وفيه يظهر النجم أحمد مكي "الكبير أوي" بأنف كبيرة على طريقة بينوكيو، كما يتحول إلى عقلة أصبع في مشهد آخر.

بينما تظهر الفنانة رحمة أحمد بإطلالة الساحرة الشريرة بينما يتحول الفنان محمد سلام إلى شخص شرير.

أبطال مسلسل الكبير أوي 

ومسلسل الكبير أوي 8 يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم النجم أحمد مكي، والنجوم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، كما أنه يتضمن  العديد من ضيوف الشرف هذا العام، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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