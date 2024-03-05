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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 لجميع الشعب، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو 2024 وتنتهي يوم 20 يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات 3 ثانوي 2024 علمي وأدبي. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم  أمس الاثنين عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 لجميع الشعب. 

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024  يوم 22 يونيو للمواد الأساسية، حيث حرصت الوزارة أثناء وضح  جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

ويؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة للمواد التي لا تضاف للمجموع يوم 10 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل، وكذلك لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وراعي  جدول امتحانات الثانوية العامة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وجاء كالتالي: 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

هل يختلف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عن العام الماضى؟

متى اخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2024؟

وفق جدول الثانوية العامة الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم فإن اخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 20 لتعلن نهاية العام الدراسي الجاري 2023 -2024. 

ولكن يختلف اخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الشعبة، فآخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبة علمي علوم  وشعبة أدبي يوم 17 يوليو، وشعبة علمي رياضي ستختم جدول الثانوية العامة يوم 20 يوليو 2024. 

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علمي وأدبي.. بالتفصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع الشعب

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الثانوية العامة اخر يوم امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 جدول امتحانات 3 ثانوي وزارة التربية والتعليم

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