الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

علمي وأدبي.. بالتفصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

نستعرض بالتفصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميا بعد الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم وموعد إجازة امتحانات الثانوية العامة 2024 التي تتضمن موعد إجازة عيد الأضحى 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

  • يوم الاثنين 10/6/2024:
    • التربية الدينية: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
    • التربية الوطنية: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.
  • يوم الأربعاء 12/6/2024:
    • الاقتصاد: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
    • الإحصاء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

 

إجازة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 ضمن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

  • من يوم السبت 15/6/2024 إلى يوم الخميس 20/6/2024.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم الأربعاء 12/6/2024.
  • تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم السبت 13/7/2024.

الامتحانات:

  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأربعاء 12/6/2024.
  • تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الاربعاء 17/7/2024.

الامتحانات:

  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأربعاء 12/6/2024.
  • تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم السبت 20/7/2024.

الامتحانات:

  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
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