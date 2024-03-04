علمي وأدبي.. بالتفصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

نستعرض بالتفصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميا بعد الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم وموعد إجازة امتحانات الثانوية العامة 2024 التي تتضمن موعد إجازة عيد الأضحى 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

يوم الاثنين 10/6/2024: التربية الدينية: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا. التربية الوطنية: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 12/6/2024: الاقتصاد: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا. الإحصاء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.



إجازة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 ضمن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

من يوم السبت 15/6/2024 إلى يوم الخميس 20/6/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم الأربعاء 12/6/2024.

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم السبت 13/7/2024.

الامتحانات:

يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024: التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأربعاء 12/6/2024.

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الاربعاء 17/7/2024.

الامتحانات:

يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024: الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأربعاء 12/6/2024.

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم السبت 20/7/2024.

الامتحانات: