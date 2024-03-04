الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع الشعب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع الشعب للعام  الدراسي الحالي 2023 – 2024، ازدادت معدلات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات الثانوية العامة، وأولياء الأمور، والمعلمين بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع اقتراب موعد إعلان الجدول فى أول مارس، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

ويرصد "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل وضع جدول اختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

قد تكون صورة ‏نص‏

ويرصد "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل وضع جدول اختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

تكثيف اجتماعات اللجنة المقررة لوضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، للانتهاء من الشكل النهائي لجدول الاختبارات، حيث قاربت على الانتهاء من وضعه، ومناقشته مع اتحاد طلاب مصر، باعتبارهم الصوت الشرعي لطلاب الثانوية العامة، فى وضع وترتيب المواد، قبل اعتمادة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

هل يختلف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عن العام الماضى؟

وكان الدكتور رضا حجازي، قال إن جدول اختبارات الثانوية العامة، سيراضي الشعب الثلاث بالثانوية العامة، بوضع ترتيب مناسب للمواد الصعبة بجدول الامتحانات، موجها بأنه سيكون هناك متسع من الوقت للطلاب قبل أداء الامتحان خاصة في مواد: "الفيزياء والكيمياء والتاريخ والفيزياء والأحياء واللغة الأجنبية الأولى".

هناك عدة تعليمات وجهتها وزارة التربية والتعليم، للجنة واضعي جدول امتحانات الثانوية العامة، وهي مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، وتبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، على أن يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

txt

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الترم الثاني 2024، تنطلق يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لجميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2023-2024، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو 2024.

جدول اختبارات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم اختبارات الشهادة الثانوية العامة اتحاد طلاب مصر الدكتور رضا حجازي المواد غير المضافة للمجموع عيد الأضحى المبارك عام الدراسي الحالي 2023 2024

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية بمدارس التعليم الثانوي الفني

عقد أول اختبار شهرى بالترم الثانى لصفوف النقل اليوم

 اتحاد المعلمين العرب يشكر الرئيس السيسى لحرصه على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

اتحاد المعلمين العرب يتعهد بتقديم كامل الدعم للفلسطينيين

حجازى: ضرورة الاهتمام بمعالجة صعوبات القراءة والكتابة عند الطلاب وخاصة فى مراحل التعليم الأولى

وزير التعليم يتفقد مدرسة "المنيا الجديدة الرسمية للغات" ومدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية

مصدر بالتعليم: درجات اختبار الشهر لطلاب صفوف النقل ستُضاف لأعمال السنة

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: لوجان روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال