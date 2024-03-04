جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع الشعب للعام الدراسي الحالي 2023 – 2024، ازدادت معدلات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات الثانوية العامة، وأولياء الأمور، والمعلمين بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع اقتراب موعد إعلان الجدول فى أول مارس، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويرصد "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل وضع جدول اختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

ويرصد "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل وضع جدول اختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

تكثيف اجتماعات اللجنة المقررة لوضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، للانتهاء من الشكل النهائي لجدول الاختبارات، حيث قاربت على الانتهاء من وضعه، ومناقشته مع اتحاد طلاب مصر، باعتبارهم الصوت الشرعي لطلاب الثانوية العامة، فى وضع وترتيب المواد، قبل اعتمادة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وكان الدكتور رضا حجازي، قال إن جدول اختبارات الثانوية العامة، سيراضي الشعب الثلاث بالثانوية العامة، بوضع ترتيب مناسب للمواد الصعبة بجدول الامتحانات، موجها بأنه سيكون هناك متسع من الوقت للطلاب قبل أداء الامتحان خاصة في مواد: "الفيزياء والكيمياء والتاريخ والفيزياء والأحياء واللغة الأجنبية الأولى".

هناك عدة تعليمات وجهتها وزارة التربية والتعليم، للجنة واضعي جدول امتحانات الثانوية العامة، وهي مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، وتبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، على أن يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

امتحانات الترم الثاني 2024، تنطلق يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لجميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2023-2024، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو 2024.