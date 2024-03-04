عقد أول اختبار شهري بالترم الثاني لصفوف النقل اليوم

تستكمل المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، عقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن درجات تقييم الطلاب في فصول النقل، سواء في الفصل الدراسي الأول أو الثاني، تُضاف إلى المجموع التراكمي للطلاب في نهاية كل فصل دراسي. حيث يقوم الطالب بأداء اختبار شهري خلال الفصل الدراسي، ويتم اختيار أعلى درجة من الاختبارات الشهرية للطالب وإضافتها إلى المجموع الكلي للفصل الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن توزيع الدرجات في امتحانات فصول النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسي يكون كالتالي: 80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، ويتم تخصيص 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة في الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة الاختبار الشهري تشمل جزئيات قصيرة تهدف إلى قياس نتائج التعلم وما تم تحصيله فعليًا من الموضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، ويتكون الاختبار من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب خلال اليوم الدراسي أثناء الحصص، وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية، أي 45 دقيقة على الأكثر.

وأكدت الوزارة أنه يتم مراعاة نتائج التعلم في الدروس، وأن أسئلة الاختبار تغطي المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصفوف الدراسية وحسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج. كما تقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلاميذ، مثل التذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز المستخدمة في المقرر والبرامج. وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

وأضافت الوزارة أنه يجب مراعاة عدم تكرار نفس السؤال في الاختبار، وأن يكون الاختبار بصياغة لغوية واضحة ودقيقة وبسيطة وخالية من الأخطاء الإملائية. كما يجب أن تكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتكون الأسئلة قصيرة قدر الإمكان، وألا يقل عدد الخيارات عن ثلاثة لكل سؤال، ويفضل 4 خيارات على الأقل ويجب أن تكون الأسئلة في شكل عبارات قصيرة، ويجب اختيار نوع خط واضح سهل القراءة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس بضوابط وضع الأسئلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تصحيح امتحانات الشهر من قبل المدارس وإعلان نتائج التقييم على مستوى المدرسة. وتتم إضافة الدرجات الأعلى من امتحاني فبراير ومارس إلى مجموع درجات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني. كما شددت الوزارة على أن غياب الطالب عن امتحان الشهر يحرمه من الحصول على الدرجات.