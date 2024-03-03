الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يعد مركز معلومات وزارة التربية والتعليم هو المنصة الإلكترونية التي تقدم الخدمات للمعلمين والطلاب إلكترونيًا، ويستطيع الطلاب الاعتماد عليه في تسجيل استمارة الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. 

موقع وزارة التربيةوالتعليم بوابة الثانوية العامة

 

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين، فيعد رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم هو البوابة الإلكترونية التي يقدم عليها كافة الخدمات للطلاب والمعلمين.

ومن الخدمات التي يقدمها مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي: 

 

 منصة نتائج الاعدادية

منصة ابناؤنا فى الخـــارج

بوابة الثانوية العامة

بوابة اعمال امتحانات الدبلومات الفنية

الحساب المدرسى الموحد

منصة تسجيل للتقدم للامتحان 

 

ويستطيع الطلاب الاستفادة من كافة هذه الخدمات من خلال زيارة رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بالضغط هنـــــــــــــــا.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

خطوات تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024

بوابة الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة 

وانتهي تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة، وتتيح بوابة الثانوية العامة للطلاب طباعة استمارة الثانوية العامة والتي يتم تقديمها للمدرسة مع بعض الأوراق في ملف تمهيدًا لتسجيل الطالب لدخول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في نهاية يونيو المقبل. 

 

ويستطيع الطلاب طباعة استمارة الثانوية العامة من خلال الضغط هنــــــــا ، ثم اختيار بوابة الثانوية العامة، ثم كتابة البريد الإلكتروني الموحد والذي كتب به الطالب استمارة الثانوية العامة، ثم طباعة الاستمارة، وتقدميها إلى المدرسة مع بعض الأوراق وهي صورة بطاقة الرقم القومى للطالب، شهادة ميلاد حديثة  للطالب، ورقم تليفون الطالب - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه، و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، ويتم تقديم الملف للمدرسة في الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم. 

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

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بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة وظائف التربية والتعليم 2024

وزارة التربية والتعليم رابط مركز معلومات استمارة الثانوية العامة منصة نتائج الاعدادية بوابة الثانوية العامة

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