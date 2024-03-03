يعد مركز معلومات وزارة التربية والتعليم هو المنصة الإلكترونية التي تقدم الخدمات للمعلمين والطلاب إلكترونيًا، ويستطيع الطلاب الاعتماد عليه في تسجيل استمارة الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربيةوالتعليم بوابة الثانوية العامة

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين، فيعد رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم هو البوابة الإلكترونية التي يقدم عليها كافة الخدمات للطلاب والمعلمين.

ومن الخدمات التي يقدمها مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

منصة نتائج الاعدادية

منصة ابناؤنا فى الخـــارج

بوابة الثانوية العامة

بوابة اعمال امتحانات الدبلومات الفنية

الحساب المدرسى الموحد

منصة تسجيل للتقدم للامتحان

ويستطيع الطلاب الاستفادة من كافة هذه الخدمات من خلال زيارة رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بالضغط هنـــــــــــــــا.

بوابة الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة

وانتهي تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة، وتتيح بوابة الثانوية العامة للطلاب طباعة استمارة الثانوية العامة والتي يتم تقديمها للمدرسة مع بعض الأوراق في ملف تمهيدًا لتسجيل الطالب لدخول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في نهاية يونيو المقبل.

ويستطيع الطلاب طباعة استمارة الثانوية العامة من خلال الضغط هنــــــــا ، ثم اختيار بوابة الثانوية العامة، ثم كتابة البريد الإلكتروني الموحد والذي كتب به الطالب استمارة الثانوية العامة، ثم طباعة الاستمارة، وتقدميها إلى المدرسة مع بعض الأوراق وهي صورة بطاقة الرقم القومى للطالب، شهادة ميلاد حديثة للطالب، ورقم تليفون الطالب - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه، و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، ويتم تقديم الملف للمدرسة في الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم.