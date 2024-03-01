مع بدء العد التنازلي لامتحانات نهاية العام.. رابط بوابة الثانوية العامة 1 سري

رابط بوابة الثانوية العامة 1 سري، من المواضبع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

رابط بوابة الثانوية العامة 1 سري 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت فرصة تسجيل ما يسمى بـ"واحد سري" وذلك لتعين العديد من الموظفين في قطاع التعليم كمراقبين أو ملاحظين أو أعضاء في تطوير التكنولوجيا في امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

رابط بوابة الثانوية العامة 1 سري

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع موظفي قطاع التعليم رابط “بوابة الثانوية العامة "1 سري" لتسجيل راغبات موظفى قطاع التعليم الراغبين في العمل كمراقبين للجان امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من 25 فبراير 2024، وفقًا لقانون الكادر رقم 155 لعام 2007، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة 1 سري من خلال الضغط على هذا الرابط

https://emis.gov.eg/

وهو الرابط الخاص بـ"مركز معلومات وزارة التربية والتعليم" واتباع خطوات الدخول إلى موقع "رابط بوابة الثانوية العامة 1 سري".

من جانبها أشارت الوزارة من خلال بيان لها نشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني إلى أن عملية التسجيل ليست مقتصرة على مدارس الثانوية والإعدادية فقط، بل تمتد لتشمل جميع موظفي دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

خطوات التسجيل في بوابة الثانوية العامة 1 سري

الخطوة الأولى.. المعلومات الشخصية:

يجب على المعلم إدخال اسمه ومؤهله الدراسي، إلى جانب الدرجة الوظيفية والمادة التي يقوم بتدريسها.

الخطوة الثانية.. بيانات الهوية:

يتم إدخال العنوان ورقم البطاقة القومية للمعلم

الخطوة الثالثة.. اختيار الموقع:

يجب على المعلم تحديد الجهة التي يفضل المراقبة بها داخل أي من المحافظات، من بين الخيارات المتاحة.

الخطوة الأخيرة.. مراجعة البيانات:

هي خطوة تعد للمدرسة والمنوط بها مراجعة البيانات وختمها.

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم رفع الخدمات لطلاب الثانوية العامة مثل جدول طلاب الثانوية العامة، وجدول الطلاب المكفوفين، وجدول الطلاب المتفوقين، ويمكنكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط

https://emis.gov.eg/

خدمات موقع وزارة التربية والتعليم

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات ومنها التالي:

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الثانوية حيث إنه الرابط الرسمي الأساسي لحصول الطلاب على نتائجهم من خلال الضغط عليه أو الدخول عليه ثم اتبع المطلوب

نشر أوائل الثانوية العامة

ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم بنشر أسماء أوائل الثانوية العامة وصورهم ومجموعهم الكلي والمحافظات التابعين لها.

بوابة مركز المعلومات

بوابة مركز المعلومات رابط رسمي مفعل على موقع وزارة التربية والتعليم، ويتيح العديد من الخدمات لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلومات الفنية.

نتائج الطلاب فى الخارج

ويقدم موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب في الخارج، وأرقام جلوس الثانوية العامة، وإنشاء الحساب الموحد، ومنصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني، ومنصة أنا المعلم.

التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام – فني

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم خدمة التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني ثلاث سنوات ، حيث يتم الدخول على الرابط بحساب الوزارة، ثم يتبع كل التعليمات الواردة في الفيديو التوضيحي الموجود على الموقع.

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس

ويقدم أيضا خدمة التقديم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.