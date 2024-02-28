الأربعاء 28 فبراير 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يهنئ طلاب الثانوية لفوزهم بالمركز الثاني جمهوريًا

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطلاب الفائزين في نهائيات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية "عددهم 6 طلاب"، والتي أجريت بمبنى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، حيث حصل طلاب المحافظة على المركز الثاني والذين تم تكريمهم بمقر وزارة التربية والتعليم، متمنيا لهم مزيد من التفوق، موجها التهنئة لهم ولأسرهم، ومعلميهم، ومشرفيهم، ووكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر، وكل قيادات المديرية.

وأعرب  وكيل الوزارة، عن سعادته بتهنئة المحافظ د.محمد هاني غنيم، ومتابعته لمستجدات المسابقة أولا بأول واتاحة كافة أوجه الدعم الممكنة، مشيرا إلى تفاصيل المسابقة التي يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، من خلال  الإدارة العامة للتعليم الثانوى، وهي مسابقة لأوائل الطلبة بمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي 2023/2024 وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتم تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة وتقسم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التال: القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية)، والقطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط )، والقطاع الثالث يشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، بينما القطاع الرابع ويشمل مديريات (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد )، وأخيرا في القطاع الخامس  الذي يشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر).

بني سويف التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ بني سويف سوهاج

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