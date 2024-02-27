إزالة 40 حالة تعد منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 22 ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 14 حالة تعد

جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير اليومي، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، أنه تم" أمس الاثنين" إزالة 14 حالة منها 4 حالات على مساحة 48 مترًا أرض أملاك دولة 10 حالات على 5 قراريط زراعة)، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة في الـ 24 من فبراير الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، إلى 40 حالة تعد 36 حالة على أرض زراعية، 4 حالات أملاك دولة.

تكليف مسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات



وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات الرسمية،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل

