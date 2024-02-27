الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 40 حالة تعد منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 22 ببني سويف

ازالات
ازالات

 تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22  لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 إزالة 14 حالة تعد

 جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير اليومي، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، أنه تم" أمس الاثنين" إزالة  14 حالة منها 4 حالات  على مساحة 48  مترًا  أرض أملاك  دولة 10 حالات على 5 قراريط زراعة)، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة في الـ 24 من فبراير الجاري  وحتى 26 من نفس الشهر، إلى 40 حالة تعد 36 حالة على أرض زراعية، 4 حالات أملاك دولة.

 تكليف مسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات
 

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات الرسمية،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الجاري" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  
 

بني سويف أملاك الدولة الأرض الزراعية محافظ بني سويف مراكز المحافظة

مواد متعلقة

تفاصيل إجراءات تشغيل سوق السيارات تجريبيا ببنى سويف.. الجمعة

محافظ بني سويف يتابع مستجدات وجهود التعامل مع القضية السكانية

وصول قوافل "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد تجهيز سوق للسيارات المستعملة في بياض العرب

وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدرسة الثانوية الزراعية في سمسطا

الكشف وتوفير العلاج لـ 1180 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف تستقبل 190 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع"

محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الرضا

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة لبيب

قصتي مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة