محافظ بني سويف يتفقد تجهيز سوق للسيارات المستعملة في بياض العرب

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أعمال التمهيد والتجهيز لقطعة أرض في بياض العرب، بجوار نزلة مطلع محور عدلي منصور من ناحية الشرق، بهدف إتاحتها كسوق للسيارات المستعملة، ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومؤمن على مسؤول التشغيل للموقع، ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.

وتفقد محافظ بنى سويف أعمال التمهيد والتسوية التي تمت للمساحة المقرر استغلالها على مساحة فدانين بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية والتي من المقرر أن تستوعب أكثر من 200 سيارة، وذلك ضمن خطة الحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تشمل النهوض بـ6 قطاعات اقتصادية أساسية.

وناقش المحافظ مع التنفيذيين المعنيين، بعض التفاصيل الخاصة بالنواحي الإدارية والهندسية المتعلقة بالمداخل والمخارج، وتسوير الموقع بسياج شجرى، حيث تقرر أن يكون المدخل من الطريق الشرقي القديم بجوار محطة الوقود، والخروج بحوار المدرسة الخاصة المتاخمة للموقع وصولًا إلى محور عدلي منصور، فيما يجرى حاليًا عمل تقسيم وتخطيط للموقع لتنظيم آلية الحركة والتحكم في عملية الدخول والخروج والانتظار، وإجراءات دعم المنطقة ببعض الخدمات والمرافق ومنع العشوائية بمحيط الموقع.

وأكد محافظ بنى سويف أهمية الاستغلال الأمثل للمنطقة، لاسيما مع موقعها الجغرافي المتميز، الذي يتقاطع مع الطريق الشرقي القديم والطريق الحر وقربها من المنطقة الصناعية ومطلع ومنزل محور عدلي المنصور، موجها بالدقة في عملية التخطيط والمرونة لإحداث أي تعديلات يمكن إضافتها بعد إجراء تجربة مبدئية للوقوف على طبيعة الموقف على أرض الواقع للتقييم وتلافي الملاحظات أو السلبيات وصولًا للوضع النهائي للمشروع.

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