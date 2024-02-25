الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشغيل 7 تخصصات بالعيادة المسائية بمستشفى بني سويف التخصصي

مستشفي بنى سويف التخصصي
مستشفي بنى سويف التخصصي

أعلن الدكتور أحمد صادق، مدير عام مستشفى بنى سويف   التخصصي، اليوم الأحد، تشغيل 7 تخصصات بالعيادة المسائية بالمستشفى تخفيفا على المترددين وبأجر رمزي، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المركز الطبية المتخصصة وبإشراف الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة.

وأوضح «صادق » أن 7 تخصصات هي جراحة مخ وأعصاب، صدرية، أطفال، روماتزم ومفاصل، علاج طبيعي، جلدية، أسنان،  وأن العمل بالفترة المسائية يبدأ من الساعة 6 مساءا إلى الساعة 8 مساءا فيما عدا عيادة الأمراض الصدرية من 1 مساءا إلى 3 مساءا وبأجر اقتصادي مخفض، حيث يقوم بالكشف استشاريين وأخصائيين في جميع التخصصات المذكورة.

وفي سياق آخر، تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"           

بني سويف مستشفى بني سويف التخصصي عيادات مسائية تخصصات طبية جراحة المخ والأعصاب

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