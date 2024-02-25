الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن 4 قرى ببني سويف لتطهير محطة بني حلة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ  لتطهير محطة مياه بني حلة مركز سمسطا  مما يترتب عليه  قطع المياه  عن قرى (بني حلة، كفر على،  منشأة أبو مليح، عزبة أبوحديد)" غدًا الاثنين " 26 فبراير الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة،فأنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، استقبلت محافظة بني سويف،الباخرة السياحية " داركم ( فندق عائم) خلال رحلتها  من القاهرة في طريقها إلى  أسوان، على متنها فوج قوامه 66 سائحاً من: إنجلترا، كندا، النمسا،وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وبتوجيهات من  المحافظ" د.محمد هاني غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجًا سياحيا، أثناء توقف الفوج بالمحافظة، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأعرب السياح عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في المحافظة  وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية  لتوثيق زيارتهم  لبني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.

بني سويف قطع مياه سمسطا محطة مياه بنى حله

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