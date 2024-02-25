محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الرضا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شهر شعبان بمسجد الرضا شرق النيل بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزبة لمنطقة بني سويف الأزهرية، المهندس أحمد جابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر والدعاة والأئمة وبعض القيادات التنفيذية.

بدأ الاحتفال، الذي قدمه الشيخ سعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ طه شعبان، ثم كلمة لوكيل الأوقاف، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من حياة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل ليلة النصف من شعبان التي اختصها المولى عزوجل بشرف تحويل قبلة المسلمين في الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام موضحا أن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عبدالله بدران.

أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن حادث تحويل القبلة يحمل العديد من التفاصيل والدروس والعبر، منها أن المولى سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة قبلتها لتكون مشهدًا من مشاهد وحدتها ومظهرًا من مظاهر تكاملها، وفيها من المنة والفضل وعاجل ترضية من الله لرسوله الكريم، مبينا أن تحويل القبلة باعتباره من الأحكام المستنسخة ليس بجديد على الشرعية الإسلامية فقد سبقتها أحكام منسوخة في الشرائع السابقة.

وأن تحويل القبلة كان بمثابة تصفية وتنقية للقلوب المؤمنة المتقبلة لأحكام الله كونها فرضا وإلزامًا من المولى تعالي لا يقبل معه أي تأويل أو تسويف أو انتقاص وإنما يجب معه التسليم والطاعة.

من جهته تقدم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالتهنئة لأهالي بني سويف بهذه المناسبة الكريمة التي تمثل حدثا تاريخيا في مسار الدعوة، سائلًا المولى عزوجل أن يحفظ مصرنا الحبية، وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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