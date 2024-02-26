وصول قوافل "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر، محملة بنحو 591 طنًا، ليتم توزيعها على 240.375 مواطنًا في عدة مناطق منها بلفيا، وبني بخيت، وبني حمد، وبني رضوان، وبني سليمان، الشرقية، وبني عفان، وبني هارون، وبياض العرب، والحكامنة، والحلابية، والدوالطة، والدوية، والزرابي، والكوم الأحمر.

وأكد محافظ بنى سويف، أنه تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5 كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.

رافق المحافظ، خلال تفقد القافلة، أثناء اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة، كل من أحمد مرسي ممثل صندوق تحيا مصر، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وبعض مديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومسؤولو الجمعيات الأهلية.

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