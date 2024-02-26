الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدرسة الثانوية الزراعية في سمسطا

الجولة
الجولة

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف برفقة المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني وعصام أبو عرب مدير إدارة سمسطا، مدرسة الثانوية الزراعية بمازورة التابعة لإدارة سمسطا، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بتكثيف المتابعة اليومية على المدارس؛ لضمان ضبط العملية التعليمية،
حيث تضمنت الزيارة تفقد أقسام المدرسة المختلفة والصوبات الزراعية والمشاريع المختلفة.

أكد وكيل تعليم بني سويف أهمية ربط التعليم الفني بالمجتمع لتنمية مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل وتوفير العمالة الماهرة والعمل على تنمية الإنتاج من خلال الاهتمام بالنباتات العطرية والمحاصيل التي تشتهر بها محافظة بني سويف؛ وذلك لتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطلاب، موجهًا بالتوسع في المشروعات التي تسهم في تحقيق التنافسية المطلوبة في سوق العمل والتي تخلق فرص عمل للشباب.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير منافذ بيع المنتجات الغذائية الزراعية وتقديم السلع والمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للمواطنين سواء منتجات الألبان والصناعات الغذائية ومنتجات الخضر من الصوبات الزراعية.

وفي سياق آخر، تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين.

بني سويف مازورة التربية والتعليم سمسطا وكيل تعليم

مواد متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لـ 1180 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف تستقبل 190 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع"

محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الرضا

محافظ بني سويف يؤكد أهمية تضافر الجهود لتعظيم دور الاستراتيجية المحلية العامة

غنيم يلتقي رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة

قطع المياه عن 4 قرى ببنى سويف لتطهير محطة بنى حلة

تشغيل 7 تخصصات بالعيادة المسائية بمستشفى بنى سويف التخصصى

فوز طلاب جامعة بني سويف بالمركز الأول في الكرة الطائرة والخماسية

الأكثر قراءة

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

مستندات.. حيثيات حبس غادة والى بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟