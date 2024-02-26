وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدرسة الثانوية الزراعية في سمسطا

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف برفقة المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني وعصام أبو عرب مدير إدارة سمسطا، مدرسة الثانوية الزراعية بمازورة التابعة لإدارة سمسطا، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بتكثيف المتابعة اليومية على المدارس؛ لضمان ضبط العملية التعليمية،

حيث تضمنت الزيارة تفقد أقسام المدرسة المختلفة والصوبات الزراعية والمشاريع المختلفة.

أكد وكيل تعليم بني سويف أهمية ربط التعليم الفني بالمجتمع لتنمية مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل وتوفير العمالة الماهرة والعمل على تنمية الإنتاج من خلال الاهتمام بالنباتات العطرية والمحاصيل التي تشتهر بها محافظة بني سويف؛ وذلك لتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطلاب، موجهًا بالتوسع في المشروعات التي تسهم في تحقيق التنافسية المطلوبة في سوق العمل والتي تخلق فرص عمل للشباب.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير منافذ بيع المنتجات الغذائية الزراعية وتقديم السلع والمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للمواطنين سواء منتجات الألبان والصناعات الغذائية ومنتجات الخضر من الصوبات الزراعية.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين.