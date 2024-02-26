محافظ بني سويف يتابع مستجدات وجهود التعامل مع القضية السكانية

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماع المجلس الأقليمي للسكان لبحث تطورات الموقف السكاني بالمحافظة، بحضور وفد من المجلس القومي للسكان وقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ضم الوفد الدكتور ياسر جمال مدير الإدارة العامة للمتابعة، والدكتور أسامة عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتقويم بالمجلس القومي للسكان.

أكد المحافظ أهمية تضافر جهود قطاعات المحافظة المختلفة كافة في ملف القضية السكانية، وأن القضية إنما هي قضية وعي وقوة الأمم لاتقاس بعددها، ولكن بتأثيرها ولا يكون التأثير إلا بالوعي، ومن هذا المنطلق شكلت المحافظة وحدة السكان بديوان عام المحافظة والتي ينبثق منها عدة وحدات فرعية أخرى بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية لتختص الوحدة بتفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز ومنسقى السكان بالمراكز والمدن والقرى بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان وعمل التقارير اللازمة وبحثها مع مقرر المجلس الإقليمي للسكان لعرضها على المجلس،وجمع البيانات الديموجرافية، الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية المتعلقة بالقضية السكانية من مصادرها الرئيسية.

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار رؤية المحافظة لدعم وتحفيز مشاركة الشباب والمرأه في كافة الأعمال المتعلقة بالتصدي للقضية السكانية، أطلقت المحافظة مبادرة 1000 قائد سكاني بواقع 25 قائد لكل مجلس قروي على مستوى 40وحدة قروية، والتي تقوم علي دمج الجهود بقصد إعداد قائد سكاني يعي ويفهم القضية السكانية ومحاور تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان ويخطط ويشارك في دعم الوعي بالقضية السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقا ورؤية مصر 2030، مضيفًا أنه تم تخصيص يوم للقرية تقوم الجهات التنفيذية والخدمية بتوفير كافة الخدمات والقوافل التوعوية والعلاجية وغيرها بجانب التنسيق مع الجامعات لعمل ندوات لطلاب الجامعات، وبحث إمكانية إضافة موضوع القضية السكانية لمشروع من مشاريع التخرج لبعض التخصصات.

أثنى نائب الوزير للسكان على جهود الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة محافظ الإقليم د.محمد هاني غنيم، والتي كان لها عظيم الأثر في التغير الإيجابي في نسب المواليد، والخصائص السكانية بالمحافظة، مما جعلها في مرحلة متقدمة وترتيب متقدم على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية عامة تشمل العديد من المحاور والآليات التي من شأنها التصدي للقضية السكانية وزيادة الوعي بها، وسيتضح نتائجها خلال المسح السكاني الذي سيتم خلال العام المقبل لقياس نسبة المواليد مقارنة بما تم من مسح خلال عام 2021.

خلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة جهود وأنشطة الجهات التنفيذية ذات الصلة التي تم تنفيذها في ضوء توصيات اجتماع المجلس الأقليمي السابق، حيث تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ عدد من الأنشطة والندوات والمبادرات والقوافل بجميع القرى وخاصة تلك القرى الأعلى في معدلات المواليد، كما ناقش الاجتماع موقف خدمات تنظيم الأسرة.

وتبين ارتفاع نسبة الاستخدام للوسائل المختلفة، وتطور انخفاض معدلات الإنجاب، وزيادة نسب الندوات التوعوية للمتزوجات اللاتي لم يتعرضن لأي رسائل توعية، مع تطور ملحوظ لوسيط العمر عند الزواج، فضلًا عن انخفاض معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة نتيجة الخدمات الصحية ورعاية الأطفال.

فيما تم مناقشة موقف اتجاهات الشباب نحو قضايا السكان وسبل تعزيزها، وجهود وحدة السكان والتدخلات السريعة التي تقوم بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لتذليل كافة معوقات سير العمل بهذا الملف وكذا المشاركات المنفذة في الحملات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضي والتي منها حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتدريبات المستمرة لعناصر مبادرة 1000قائد سكاني، علاوة على استعراض انجازات الأنشطة الإعلامية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من العام الماضي.