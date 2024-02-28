إزالة 61 حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 21 حالة على مساحة 3800 متر أرض أملاك دولة، ليصل إجمالي ما تم إزالته بعد مرور 4 أيام منذ بدء المرحلة إلى 61 حالة تعد موزعة بواقع (36 حالة "زراعة" على مساحة فدان و16 قيراط + 25حالة على 3848 متر أراض أملاك دولة).

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري وتم خلالها إزالة 240 حالة ، تليها المرحلة الثانية "الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل.