الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف لإعدادهم الجيد للفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قرارًا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة للإعداد الجيد لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2023 /2024.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة  العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وفي سياق آخر، نظم قطاع شئون التعليم والطلاب، ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير أداء العاملين، شمل التدريب كلية الخدمة الاجتماعية وكليات قطاع غرب النيل، تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومحمود صبرة مدير عام شؤون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من هذه الورش والدورات هو تطوير الأداء الجامعى للعاملين بالجامعة وخصوصا قطاع شؤون التعليم والطلاب بعد تغيير اللوائح الداخلية لجميع كليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة،  لتدريب العاملين حول كيفية التسجيل والقيد، ودورهم في الإرشاد الاكاديمي وكذلك احتساب GBA، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الراغبين في تغيير تخصصاتهم أو الانتقال بين الكليات والبرامج الدراسية، بالإضافة إلى شرح القوانين والقواعد وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المنظمة للعمل، بعد آخر تعديلات للدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويتم فتح باب الحوار والمناقشة للمتدربين للإجابة على كافة أسألأتهم واستفساراتهم.

فيما استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، والمستشار خالد المتناوي المحامي العام لنيابات بني سويف والمستشار حسين عمارة محامي عام محكمة الأسرة،  والمستشار عادل الشاهد رئيس استئناف محكمة الأسرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية.

بني سويف جامعة بني سويف الفصل الدراسي الثاني مكافاة العاملين

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