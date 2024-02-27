توزيع 29 ألف و37 جوالًا من الأسمدة على المزارعين فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

عقد لقاءات توعوية مع المزارعين

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ عدة لقاءات توعوية مع المزارعين بقرى إقفهص بالفشن، وقمبش وبني ماضي بمركز ببا، وبني سليمان الشرقية ببني سويف، وأبوصير الملق بالواسطى، وأبو شهبة بإهناسيا، والتي تناولت ملف آليات وسبل زيادة إنتاجية الفدان من محصول القمح، ومشروع ترشيد استهلاك المياه.

وتم حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 29 ألف و37 جوالًا شملت (19 ألف 663 يوريا، 9 آلاف 374 نترات)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

فيما تم تنفيذ عددٍ من الزيارات الميدانية لزراعات المحاصيل السكرية بقرى نعيم ورياض باشا ببني سويف، دنديل بناصر، إفوة بالواسطى، الدير بمركز إهناسيا، ومنيل موسى بببا، وتأكيد بدء استقبال المحصول بمصنع الفيوم، كما تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، فضلًا عن تنظيم حملة لضبط الأسواق المحلية للمبيدات والأسمدة بمركز الفشن.

حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وتضمن التقرير أيضًا جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة 4 أفدنة بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 247 ألف و285.

فيما قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، هذا بالإضافة إلى متابعة أنشطة وجهود الإدارات والجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

