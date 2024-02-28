الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حصول 16 مواطنًا على ترخيص بناء بقرية براوة في بني سويف

اللقاء
اللقاء

كلَّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة اهناسيا ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتسهيل حصول عدد 16 مواطنًا من قرية براوة بمركز اهناسيا على تصاريح بالبناء، لا سيما وأنهم قد حصلوا على تصريح من وزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذي يعقده محافظ بني سويف، باستمرار للوقوف على شكاوى ومشكلات المواطنين في الموضوعات التي تتطلب الحلول العاجلة، أو التي تتطلب تنسيقًا مع وزارات وجهات ذات صلة، حيث يحضر  اللقاء المختصون من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو الإدارات المعنية لسرعة إبداء  الحلول والسرعة فى التنفيذ.

وأفاد مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بأن الموضوع متوقف بسبب اشتراطات قيد الارتفاع، خاصة وأن  قطع الأراضي "محل الشكوى" تقع في النطاق الذي يتطلب موافقة أو  إفادة  بعدم الاختصاص من بعض الجهات المركزية.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيتم التنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة لتوفير البيانات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وإنهاء التراخيص للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

وأعرب المواطن "العمدة محمد نجيب" الذي تقدم بالشكوى "بالنيابة عن أهالي القرية أصحاب الطلب عن شكره وتقديره للمحافظ وحرصه على دراسة الشكوى من كل الجوانب والسماع لكل التفاصيل وتوجيهه بالحلول العاجلة طبقًا للقانون، مؤكدًا تعاونه مع التنفيذيين الذين تم تكليفهم بمتابعة حل المشكلة.

بني سويف اهناسيا براوة الأرض الزراعية المواطنين

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