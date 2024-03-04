الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اعتماده من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقد اليوم الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

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هل يختلف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عن العام الماضى؟

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

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حجازي: يعتمد جدول الثانوية العامة ويؤكد راعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورًا لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.

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امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي الامتحانات امتحانات المواد الأساسية امتحانات المواد خارج المجموع

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