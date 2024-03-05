الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. استعلام عن الوظائف الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يوفر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام عن الوظائف الحكومية من خلال بوابة الوظائف الحكومية وفق الشروط التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تختلف من وظئفة لأخرى. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي للراغبين في البحث عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام عن الوظائف الحكومية. 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام عن الوظائف الحكومية

يستطيع الراغبون في البحث عن الوظائف الحكومية زيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعلام عن الوظائف الحكومية من خلال  زيارة اتباع الخطوات التالية: 

  • زيارة بوابة الوظائف الحكومية .
  • ثم اختيار "استعلام عن الوظائف" من القائمة الرئيسية.
  • اختيار الطريقة التي ترغب في الاستعلام من خلالها، أدخل رقمك القومي.
  • واضغط على "بحث"، أدخل اسم الوظيفة التي تبحث عنها واضغط على "بحث".
  • اختر الجهة التي تبحث عن وظائف بها واضغط على "بحث".
  • سيظهر لك قائمة بالوظائف المتاحة التي تتوافق مع معاييرك.

يمكنك الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة من خلال الضغط على اسمها، يمكنك أيضًا تحميل نماذج التقديم للوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

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نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

انتهت فترة التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم  والتي مدتها وزارة التربية والتعليم حتى 15 فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 بعد انتهاء عملية فرز أوراق المتقدمين، ويستطيع المعلمون معرفة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024  من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام عن الوظائف الحكومية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اشترطت في تقديم مسابقة التربية والتعليم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، لا يزيد عمره عن 40 سنة.، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من المؤهل الدراسي، صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، صورة من شهادة اللياقة الصحية، 4  صور شخصية حديثة.

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