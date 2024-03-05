الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: الوضع الحالى فى قطاع غزة غير مقبول

بلينكن
بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الوضع الحالي في قطاع غزة غير مقبول، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد بلينكن أنه يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووجه أكثر من عشرين نائبا ديمقراطيا أمريكيا في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طالبوه فيها باتخاذ خطوات ملموسة لحماية سلامة الصحفيين، وحرية الصحافة في قطاع غزة، بعد منع المراسلين الأجانب بشكل أساسي، وارتفاع الوفيات بين المدنيين خلال حرب إسرائيل على القطاع.

وأعرب النواب، خلال الرسالة، عن قلقهم بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه حرية الصحافة خلال الحرب الحالية في غزة، مشيرين إلى أنه منذ 7 أكتوبر قُتل ما لا يقل عن 88 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام خلال النزاع، بالإضافة إلى 83 صحفيا فلسطينيا وثلاثة صحفيين لبنانيين قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان.

بلينكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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