الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار على شاب فلسطينى بعد طعنه إسرائيليًا جنوب نابلس

إطلاق نار على شاب
إطلاق نار على شاب فلسطيني

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أنه تم إطلاق نار على شاب فلسطيني بعد طعنه إسرائيليًا قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، وذلك وفقا لـوسائل إعلام إسرائيلية

الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في غزة خلال 24 ساعة

كانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 30631 شهيدًا و72043 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

إعلام إسرائيلي نبأ عاجل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال

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