إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة المنارة فى إصبع الجليل

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة المنارة في إصبع الجليل، وذلك وفقًا لـوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت القناة أنه سقطت صواريخ في إصبع الجليل دون تفعيل صفارات الإنذار.

وزراء بالحكومة الإسرائيلية انتقدوا أداء الجيش

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" قد قالت، في وقت سابق، إن وزراء بالحكومة الإسرائيلية انتقدوا في اجتماع مع رئيس الأركان، أداء الجيش في الحرب بقطاع غزة، واعتبروا أن الاجتياح البري لم يكن جيدًا.