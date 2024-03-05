الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة المنارة فى إصبع الجليل

مستوطنة المنارة
مستوطنة المنارة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة المنارة في إصبع الجليل، وذلك وفقًا لـوسائل إعلام إسرائيلية.

 وأوضحت القناة أنه سقطت صواريخ في إصبع الجليل دون تفعيل صفارات الإنذار.

وزراء بالحكومة الإسرائيلية انتقدوا أداء الجيش

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" قد قالت، في وقت سابق، إن وزراء بالحكومة الإسرائيلية انتقدوا في اجتماع مع رئيس الأركان، أداء الجيش في الحرب بقطاع غزة، واعتبروا أن الاجتياح البري لم يكن جيدًا.

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية جرائم الكيان الصهيوني

الأكثر قراءة

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟