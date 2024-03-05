عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نمو ملحوظ في مؤشرات العداء الشعبي لإسرائيل بأوروبا

قال منذر مرعي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن الجاليات العربية وبخاصة الجالية الفلسطينية في فيينا، تتابع الوضع الفلسطيني بمشاعر القلق الشديد، حيث هناك رغبة من قبل الجالية في التوصل إلى هدنة إنسانية في فلسطين حتى يلتقط الشعب الفلسطيني أنفاسه.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد منذر مرعي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الكيان الصهيوني بلا أخلاق أو مشاعر إنسانية تذكر، حيث ارتكب الاحتلال كل أفعال العمليات الإجرامية الإرهابية المتطرفة.

العداء الأوروبي الشعبي لإسرائيل

وأضاف في حديثه، أن هناك نمو ملحوظ في أوروبا في مؤشرات العداء الشعبي للكيان الصهيوني، حيث أدرك العالم الآن كم العمليات الإجرامية التي قام بها الاحتلال في حق الإنسانية الفلسطينية.

وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 30631 شهيدًا و72043 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.