الحوثيون: نتوعد بشن مزيد من الهجمات على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن الحوثيين يتوعدون بشن مزيد من الهجمات على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.

المناوشات الصهيونية على الحوثيين

وكانت قد أفادت “القاهرة الإخبارية”، بأن الحوثيين استهدفوا سفينة إسرائيلية في بحر العرب بعدد من الصواريخ.