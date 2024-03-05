الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رامى جبر: نتوقع زيادة أعداد المقبلين على الانتخابات الأمريكية التمهيدية خلال الساعات المقبلة

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

قال  رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن التصويت في ولاية فيرجينيا الأمريكية بدأ منذ الساعة السادسة صباحًا اليوم، وذلك على هامش الانتخابات الرئاسية الأمريكية التمهيدية.

الانتخابات الأمريكية التمهيدية

وأكد رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوقت ما زال مبكرًا لذا الإقبال على لجان التصويت ما زال ضعيفًا للغاية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح اللجان حتى الثامنة مساءً، لذا من المتوقع أن يزداد الإقبال الساعات المقبلة.

وتابع: "سيتم التصويت اليوم على المرشحين عن الحزب الجمهوري والديمقراطي الرئاسي فقط، أي أن هذا التصويت متعلق بالانتخابات الرئاسية وليس الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية".

 

الجالية العربية بأمريكا 

واستطرد: "هناك نسبة معقولة من العرب في ولاية فيرجينيا، ولكن نسبة الجالية العربية في هذا الولاية ليس كثيرًا مثل بعض الولايات الأمريكية الأخرى".

رامي جبر الانتخابات الامريكية قناة القاهرة الإخبارية الانتخابات الأمريكية التمهيدية مراسل القاهرة الاخبارية

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