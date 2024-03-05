القاهرة الإخبارية: أعداد الناخبين الأمريكيين محدودة فى فرجينيا

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من ولاية فرجينيا، إن الأمطار تعيق بعض الناخبين عن الوصول إلى لجان الاقتراع في ولاية فرجينيا في الثلاثاء الكبير بأمريكا، وتحدد من سيكون مرشح حزبه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف "جبر"، اليوم خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عددًا قليلًا من الناخبين وصلوا حتى الآن، ويتم التصويت فقط اليوم على المرشحين الرئاسيين، سواء في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، وتحوى بطاقة الانتخابات المتسابقين المعروفين للإعلام بالحزب الديمقراطي ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الأسماء غير المعروفة.

وأوضح أنه من المعروف أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا يلقى منافسة حقيقية في فرجينيا أو أي ولاية أخرى، مشيرًا إلى أن الأعداد محدودة حتى الآن، ويسعى البعض إلى الذهاب إلى مراكز التصويت قبل التوجه إلى العمل.