مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: الخطر قادم من روسيا

أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الحرب على أبواب أوروبا والخطر قادم من روسيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المهرجان العالمي للشباب في سوتشي يتيح الفرصة لشباب العالم للتواصل فيما بينهم لتقديم أنفسهم كبناة المستقبل والقوى الداعمة للتطور الإنساني بين الشعوب من خلال فئة الشباب.

وذكر بيان أصدره المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أمس الإثنين، أن بوتين أدلى بهذا التصريح في رسالة عبر "الفيديو كونفراس" خلال انطلاق المهرجان العالمي للشباب في مدينة سوتشي في نسخته الـ20 بمشاركة 20 ألف شاب يمثلون 187 دولة، ومن المتوقع أن يضم أنشطة وفعاليات مختلفة وندوات ومحاور متنوعة في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والرياضة ومسابقات في المعلومات ومسابقات رياضية.