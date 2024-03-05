الثلاثاء 05 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": 97 شهيدًا خلال 10 مجازر فى 24 ساعة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن ما يحدث في قطاع غزة هو تواصل للعدوان الإسرائيلي على القطاع دون توقف، حيث ارتقى 97 شهيدًا خلال 10 مجازر ارتكبها الاحتلال على مدار الـ24 ساعة الماضية. 

مجازر الاحتلال لا تتوقف

وأضاف جبر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجازر الاحتلال لا تتوقف، حيث إن الطائرات الحربية والآلة العسكرية الإسرائيلية لا تزال ترتكب المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن شاحنات المساعدات أصبحت مستهدفة من قبل جيش الاحتلال.

وأوضح أن آخر هذه الاعتداءات كانت بحق المواطنين الذين تجمعوا في انتظار المساعدات بالقرب من مفترق الشهداء في  شرق مدينة غزة، حيث قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص نحوهم في تلك المنطقة، ما أدى لإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، فيما أعلنت الطواقم الطبية عن استشهاد طفل قبل قليل في تلك المنطقة، جراء الإطلاق المكثف للرصاص من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

 

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين مجازر الاحتلال قطاع غزة مجازر الاحتلال شاحنات المساعدات

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