أمل الحناوى: إسرائيل تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمر في عدوانه الوحشي على غزة الجريحة لليوم الـ148 دون أي مؤشر حقيقي من جانب تل أبيب لإنهاء الحرب الظالمة على أهالي القطاع بسبب تعنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدموية.

وأضافت الحناوي، اليوم اليوم السبت، خلال تقديمها برنامج "عن قرب" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلة البطش الإسرائيلية، تواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة تحت حصار كامل أطبقه الاحتلال على أهالي القطاع، لتحاصر الأشقاء الفلسطينيين بالرصاص من ناحية والجوع من ناحية أخرى.

وأوضحت، أنه على مدار الأيام الماضية، تفاقمت في غزة حرب التجويع التي يفرضها الاحتلال على القطاع ما بين الشمال والجنوب، حيث ارتسمت ملامح قاتمة السواد لمصير مئات الآلاف الذين يهددهم خطر المجاعة ويعصرهم الجوع وانعدام الإمدادات الغذائية والدوائية.