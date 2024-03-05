القاهرة الإخبارية: إقبال ضعيف على الانتخابات التمهيدية الأمريكية حتى الآن

قال ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك إقبالا ضعيفا على صناديق الانتخابات الأمريكية اليوم في ولايتي فيرجينيا وماين، في يوم الثلاثاء الكبير للانتخابات التمهيدية لحزبي الجمهورية والديمقراطية، وهذا الإقبال الضعيف سببه الأساسي أن اليوم هو يوم عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الانتخابات التمهيدية الأمريكية

وأكد ياسر نور الدين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه سوف يتم الاقتراع على مدار اليوم حتى الثامنة مساءً.

وأضاف في حديثه أنه من المتوقع أن يزداد الإقبال على صناديق الاقتراع خلال فترة الظهيرة، وذلك لحين انتهاء الموظفين من عملهم.

ترامب صاحب الحظ الأوفر

وأشار إلى أن نتيجة هذه الانتخابات من المرجح أنه لن يتم الإعلان عنها اليوم، مؤكدًا:

"دونالد ترامب هو صاحب الحظ الأوفر في صناديق الاقتراع بصورة كبيرة".