الخارجية الأمريكية: لدينا فرصة للوصول إلى وقف إطلاق نار فورى فى غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فرصة للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب على غزة

ووجه أكثر من عشرين نائبا ديمقراطيا أمريكيا في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طالبوه فيها باتخاذ خطوات ملموسة لحماية سلامة الصحفيين، وحرية الصحافة في قطاع غزة، بعد منع المراسلين الأجانب بشكل أساسي، وارتفاع الوفيات بين المدنيين خلال حرب إسرائيل على القطاع.

الدعم الأمريكى للحرب

وأعرب النواب، خلال الرسالة، عن قلقهم بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه حرية الصحافة خلال الحرب الحالية في غزة، مشيرين إلى أنه منذ 7 أكتوبر قُتل ما لا يقل عن 88 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام خلال النزاع، بالإضافة إلى 83 صحفيا فلسطينيا وثلاثة صحفيين لبنانيين قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان.