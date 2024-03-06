الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

5 علاجات لالتهاب المسالك البولية.. اعرفها

التهاب المسالك البولية
التهاب المسالك البولية

قد يكون التعامل مع التهاب المسالك البولية (UTI) أمرًا غير مريح للغاية، ولكن هناك أخبار جيدة  في حين أنه من الضروري دائمًا استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين، إلا أن هناك العديد من العلاجات السريعة والسهلة التي يمكنك تجربتها في المنزل للمساعدة في تخفيف الانزعاج المرتبط بالتهابات المسالك البولية.

البقاء رطب بشكل صحيح

وفقا لموقع “hindustantimes” إن البقاء رطبًا ليس ضروريًا للصحة العامة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في طرد البكتيريا من المسالك البولية، لذا  احرصي على شرب الكثير من الماء طوال اليوم، بحيث لا يقل عن ثمانية أكواب،  إذا لم تكن من محبي الماء العادي، قم بإضافة القليل من الحمضيات إليه لمزيد من النكهة وتعزيز فيتامين C.

فيتامين سي 

عند الحديث عن فيتامين C، يمكن لهذه المغذيات القوية أن تفعل المعجزات لتخفيف التهاب المسالك البولية. الأطعمة مثل البرتقال والفراولة والفلفل مليئة بفيتامين C، والذي يمكن أن يساعد في تحمض البول، مما يجعله أقل ملاءمة لنمو البكتيريا. لذا، قم بتناول هذه الأطعمة اللذيذة لمنح المسالك البولية فرصة مقاومة العدوى.

 التوت البري 

عندما يتعلق الأمر بعلاجات التهاب المسالك البولية، فقد تم الترحيب بعصير التوت البري منذ فترة طويلة كبطل. قد يساعد احتساء كوب من عصير التوت البري غير المحلى أو تناول مكملات التوت البري على منع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية، مما يقلل من خطر العدوى. فقط تأكد من اختيار الأشياء النقية بدون سكريات مضافة للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

البروبيوتيك

 البروبيوتيك، البكتيريا الصديقة الموجودة في اللبن الرائب أو حتى المخللات والمكملات الغذائية، يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن صحي للكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء والمسالك البولية، لذا، اجعل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي لدعم آليات الدفاع الطبيعية في جسمك.

 الحفاظ على النظافة في جميع الأوقات

وأخيرًا، تعتبر النظافة المناسبة أمرًا أساسيًا للوقاية من عدوى المسالك البولية، لذا تذكر دائمًا أن تمسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام الحمام لتجنب نقل البكتيريا من المستقيم إلى مجرى البول، وعندما يتعلق الأمر بالتنظيف هناك، استخدمي الصابون اللطيف وغير المعطر لتجنب التهيج واختلال توازن درجة الحموضة الطبيعية لجسمك.

فيتامين سى التوت البري البروبيوتيك والمكملات الغذائية تخفيف الانزعاج التهابات المسالك البولية فيتامين C

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