يوم المرأة العالمي 2024.. 5 طرق للوقاية من التهاب المسالك البولية
يعد التهابات المسالك البولية هي أحد أكثر أنواع الالتهابات شيوعًا التي تعاني منها المرأة، ويحدث ذلك عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول من فتحة الشرج أو المستقيم وتصيب المسالك البولية، تتمثل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية في زيادة الرغبة في التبول، والألم عند التبول، ووجود دم في البول.
التهابات المسالك البولية:
هي عدوى بكتيرية شائعة تصيب القسم البولي السفلي، وقد تصيب الجهاز البولي كاملًا وصولًا إلى الكلى، ويمكن أن تصيب جميع الفئات العمرية، ولكن النساء أكثر عرضة لها من الرجال وذلك لقصر مجرى البول، وقد تصاب نصف النساء بالتهابات البول على الأقل مرة واحدة خلال فترة حياتهم.
فيما يلي بعض الطرق لمنع الإصابة بالتهاب المسالك البولية.
التهابات المسالك البولية هي أحد أكثر أنواع الالتهابات شيوعًا التي تعاني منها المرأة، ويحدث ذلك عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول من فتحة الشرج أو المستقيم وتصيب المسالك البولية، تتمثل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية في زيادة الرغبة في التبول، والألم عند التبول، ووجود دم في البول.
فيما يلي بعض الطرق لمنع الإصابة بالتهاب المسالك البولية.
- من المهم أن تبقى رطبًا التبول السليم يساعد في طرد البكتيريا، وبالتالي تقليل خطر العدوى.
- حاول ألا تحبس البول لساعات طويلة. حبس البول يمكن أن يزيد من فرصة تكاثر البكتيريا داخل المسالك البولية.
- يجب علينا التبول قبل وبعد الجماع. وهذا يساعد في طرد البكتيريا التي قد تكون دخلت الجسم أثناء الجماع.
- يساعد اختيار الملابس الداخلية القطنية القابلة للتنفس على تبخر الرطوبة بدلًا من خلق بيئة رطبة يمكن أن تعزز نمو البكتيريا.
- إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يساعد في تعزيز جهاز المناعة الذي يمكنه مكافحة العدوى بشكل أكثر فعالية.
- يساعد تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على تعزيز جهاز المناعة الذي يمكنه مكافحة العدوى بشكل أكثر فعالية.