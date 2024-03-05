يوم المرأة العالمي 2024.. 5 طرق للوقاية من التهاب المسالك البولية

يعد التهابات المسالك البولية هي أحد أكثر أنواع الالتهابات شيوعًا التي تعاني منها المرأة، ويحدث ذلك عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول من فتحة الشرج أو المستقيم وتصيب المسالك البولية، تتمثل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية في زيادة الرغبة في التبول، والألم عند التبول، ووجود دم في البول.

التهابات المسالك البولية:

هي عدوى بكتيرية شائعة تصيب القسم البولي السفلي، وقد تصيب الجهاز البولي كاملًا وصولًا إلى الكلى، ويمكن أن تصيب جميع الفئات العمرية، ولكن النساء أكثر عرضة لها من الرجال وذلك لقصر مجرى البول، وقد تصاب نصف النساء بالتهابات البول على الأقل مرة واحدة خلال فترة حياتهم.

فيما يلي بعض الطرق لمنع الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

التهابات المسالك البولية هي أحد أكثر أنواع الالتهابات شيوعًا التي تعاني منها المرأة، ويحدث ذلك عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول من فتحة الشرج أو المستقيم وتصيب المسالك البولية، تتمثل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية في زيادة الرغبة في التبول، والألم عند التبول، ووجود دم في البول.

فيما يلي بعض الطرق لمنع الإصابة بالتهاب المسالك البولية.