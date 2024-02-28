الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

الصحة

ما هو التهاب الغضروفى الضلعى وكيفية الوقاية منه؟

التهاب العضروفي الضلعي
التهاب العضروفي الضلعي

يعتبر مرض التهاب العضروفي الضلعي من أكثر الأمراض التي لا يعلم معظمنا ما الأسباب وراءها، فلا يوجد سبب واضح للإصابة بالتهاب الغضروف الضلعي، لكنه قد يحدث بسبب ضربة على الصدر والإجهاد البدني، مثل: رفع الأثقال، والتمارين الشاقة، والسعال الحاد. التهاب المفاصل، أو هشاشة العظام، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو التهاب الفقار اللاصق.

التهاب الغضروف الضلعي:

فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" فإن التهاب الغضروف الضلعي هو التهاب في الأنسجة التي تربط أضلاعك بعظمة الصدر عادة، يسبب التهاب الغضروف الضلعي شعورًا بالضغط على جدار صدرك. قد تشعر بالألم عند الضغط على المنطقة مثل العضلة المتوترة.

ما هو الالتهاب العضروفي المفصلى؟

التهاب الغضروف المفصلي هو سبب شائع غير ضار لألم جدار الصدر، ومع ذلك، فإن زيارة مقدم الرعاية الصحية تعد فكرة جيدة إذا أُصبت فجأة بالتهاب الغضروف الضلعي.

تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الغضروف الضلعي ما يلي:

التهاب المفاصل

إصابة في الصدر

رفع أحمال ثقيلة

العدوى التي تتطور بعد تعاطي المخدرات الوريدية أو الجراحة

الإجهاد أثناء السعال

التمارين المنشطة

إصابات فيروسية

كيفية الوقاية من مرض التهاب الغضروفي الضلعي

وتوجد مجموعة عوامل للوقاية من التعرض للإصابه به، ومنها، نظرًا لعدم وجود سبب محدد للإصابة بالتهاب الغضروف الضلعي، فلا توجد طريقة جيدة للوقاية منه، ولكن يمكن القيام بمجموعة من الإجراءات التي تقلل فرص حدوث عوامل الخطر التي يمكن أن تسببه مثل تجنب الأنشطة التي تسبب المزيد من الضغط على الذراعين بقدر الإمكان، سواء أثناء العمل أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

الحفاظ على منطقة الجرح لوقايتها من أي تلوث أو عدوى في حالة إجراء عملية جراحية.

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